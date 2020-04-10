Беглов сравнил нарушение карантина с самострелом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Нарушители режима самоизоляции причиняют вред, сопоставимый с самострелом. Такое мнение высказал губернатор Петербурга Александр Беглов на круглом столе "Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии".

"Нарушение, на которое идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом. В армии - это тяжелое преступление. В нынешней ситуации человек, который не соблюдает самоизоляцию, умышленно вредит не только себе, но и другим", - цитирует Беглова пресс-служба администрации губернатора.

В связи с нарушениями режима самоизоляции в Петербурге с середины марта выписано около 300 протоколов об административных нарушениях, сообщил Беглов.

Он отметил, что протоколы составлялись в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по статьям 19.4 (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля) и 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

Неделю назад власти Петербурга сообщали о 170 протоколах в отношении нарушителей режима самоизоляции.

С 30 марта в Петербурге введен режим полной самоизоляции.