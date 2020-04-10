Четверо африканцев собирались переплыть Нарву, чтобы попасть из РФ в Эстонию

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Четверых граждан африканской страны задержали в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В минувшую среду у Ивангорода были задержаны четверо африканцев в возрасте от 38 до 22 лет, которые намеревались переплыть Нарву, чтобы попасть в Эстонию. Как отмечается, документов на право пребывания в пограничной зоне или выезд в страны Евросоюза иностранцы не имели, при этом у них обнаружили бинокль, рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч для защиты личных вещей от воды, а также карты предполагаемого маршрута, следует из сообщения.

Африканцам вменили нарушение правил прохода, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ) и нарушение правил въезда в РФ (часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ). По данным фактам им назначены два штрафа и выдворение из России.