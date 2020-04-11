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В удмуртском Сарапуле шесть человек насмерть отравились поддельным алкоголем

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В городе Сарапуле (Республика Удмуртия) шесть человек погибли, отравившись неизвестным химическим веществом. Как сообщает пресс-служба СКР, несколько человек выпили это вещество вместо алкоголя.

Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В в одной из квартир Сарапула были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двое мужчин 39 и 44 лет были доставлены в больницу, но тоже скончались. Также выявлен еще один мужчина, который также употреблял эту жидкость и обратился за медпомощью, но остался жив.

По подозрению в совершении преступления, задержан 52-летний житель города Сарапула, передавший потерпевшим опасное вещество под видом алкоголя.

СКР Удмуртия

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