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Власти Петербурга опроверг сообщения о нехватке аппаратов ИВЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец опроверг появившиеся слухи о нехватке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в городских больницах.

"Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов", - подчеркивается в заявлении Лисовца, которое опубликовал петербургский оперативный штаб.

В городских стационарах на аппаратах ИВЛ находятся 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По данным Смольного, в городе под коронавирусную инфекцию имеется 3865 больничных коек, из них почти 1800 имеют кислородную подводку. Лисовец отметил, что свободными на сегодняшний день остаются более 1 тыс. коек.

"Уровень заболеваемости пневмониями в Санкт-Петербурге вырос, однако он соответствует пиковым сезонным значениям и значительно не превышает уровня прошлых лет", - сказал он.

Правоохранительные органы проведут проверку по факту распространения ложной информации, добавили в оперативном штабе.

Петербург коронавирус

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