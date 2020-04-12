Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Певица Татьяна Буланова госпитализирована в одно из медучреждений Петербурга, сообщил "Интерфаксу" представитель артистки Константин Сергеев.

По его словам, она в реанимации в стабильном состоянии.

"Она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи", - сказал Сергеев, уточнив, что в больницу Буланова приехала в "прединсультном состоянии".

Ранее СМИ сообщали, что певицу госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга с проблемами с сердцем.

Буланова родилась 6 марта 1969 года. Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2004).