Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.

Согласно документу, новыми членами палаты стали президент "Регионального союза боевых искусств" Хабаровского края, член центрального штаба движения "Народный фронт за Россию" Андрей Белоглазов, гендиректор "Государственного центрального музея современной истории России" Ирина Великанова, актриса, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть" Ксения Гюрова, первый замдиректора института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Никита Данюк.

Кроме того, в состав вошли директор "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины" Минздрава РФ, президент общероссийской общественной организации "Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний" Оксана Рапкина, ректор "Российского института театрального искусства - ГИТИС", член общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей РФ" Григорий Заславский, заведующий научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик "Национального исследовательского университета" Высшей школы экономики Максим Кронгауз, председатель общественной организации - российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, член правления Национальной ассоциации телерадиовещателей Рифат Сабитов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Русский пармезан", председатель Союза сыроваров Олег Сирота, помощник президента республики Татарстан на внештатной основе Наталья Ишман, директор "Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945", заместитель председателя Совета по общественному телевидению Александр Школьник.

Всего в состав Общественной палаты вошло 40 человек.