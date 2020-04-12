У 86 человек из дома престарелых в Смоленской области заподозрили коронавирус

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вспышка коронавируса не исключена в доме-интернете для престарелых и инвалидов в Вяземском районе Смоленской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее у одного из сотрудников учреждения подтвердился COVID-19. Сейчас проводится тестирование работников и проживающих в доме-интернате. Тестирование уже прошли 306 человек. Положительный результат зафиксирован у одного человека.

По предварительным данным, под подозрением на вирус - 86 человек.

Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому.

Персонал организаций, с которым сотрудничал дом-интернат, будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19.

По информации оперативного штаба Смоленской области, въезд и выезд на территорию Вязьмы будет ограничен. Ограничения будут действовать для граждан, у которых нет регистрации по месту жительства в границах данного населенного пункта. Исключение сделают для врачей, сотрудников МЧС и иных специализированных ведомств.