Около 5 тыс. россиян будут возвращены домой из-за рубежа в ближайшие дни

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней, говорится в сообщении, размещенном в соответствующем телеграм-канале, созданном Минкомсвязи РФ.

"В планах на ближайшие дни обеспечить возвращение домой еще около пяти тысяч россиян", - отмечается в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, рейсы планируется осуществить по направлениям из Амстердама, Денпасара, Мадрида с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.

"По данным на 12 апреля успешно выполнено 5 авиарейсов. На Родину вернулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока", - добавили в пресс-службе.