Общественная палата РФ предложила ужесточить наказание за угрозы и оскорбления в интернете

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Общественная палата РФ направила в Госдуму и Совет Федерации инициативу по ужесточению наказания за угрозы, оскорбления и травлю в интернете, которые на данный момент в российском законодательстве не предусматривают прямой ответственности, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", - заявил изданию автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В статье уточняется, что за угрозу в сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей.

По имеющимся у газеты данным, в Госдуме и Совете Федерации уже готовы рассмотреть поправки, которые планируется внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Опрошенные изданием юристы считают, что нововведения расширят возможности правоохранителей по квалификации преступлений в интернете.

Между тем в Роскомнадзоре газете сообщили, что с 2014 года на основании судебных решений в Единый реестр запрещенной информации было внесено 12 тыс. страниц со сведениями, содержащими признаки травли и оскорбления, пишут "Известия".