Замглавы Бийска пойдет под суд за превышение полномочий

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Бийский городской суд в Алтайском крае рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Бийска, начальника управления капстроительства мэрии Дмитрия Маслюка, по вине которого застройщик необоснованно получил более 120 млн рублей, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

"По версии следствия, в ноябре 2011 года чиновник заключил контракт о приобретении у застройщика трех многоквартирных жилых домов. 189 квартир предназначались для передачи переселенцам из ветхого и аварийного жилья за счет бюджета. Фактически жилые дома не были построены. Однако обвиняемый без реального осмотра и приемки квартир организовал подписание всех необходимых разрешительных документов застройщику, на основании которых фантомные объекты поставлены на кадастровый учет и прошли госрегистрацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что застройщик необоснованно получил из бюджета по муниципальному контракту свыше 121 млн. рублей. В настоящее время в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"Реальное строительство домов было завершено значительно позднее. При этом по заключению строительно-технической экспертизы возведенные квартиры не соответствуют противопожарным, санитарным, строительно-техническим нормам и требованиям законодательства, предъявляемым к жилым помещениям", - подчеркивается в пресс-релизе.

Маслюк обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось УФСБ РФ по Алтайскому краю.

При этом, по данным регионального следственного управления СК РФ, жильцы, среди которых дети, инвалиды и пожилые люди, неоднократно обращались в различные органы власти относительно качества построенных домов, однако меры приняты не были. В ходе следствия обвиняемый вину не признал. На его имущество наложен арест на сумму более 9 млн рублей.

Как сообщалось, дело против Маслюка было возбуждено в ноябре 2019 года после масштабных обысков в мэрии города.