Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие шесть месяцев, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он уточнил, что предпринимателям не придется гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Они могут платить равными долями в течение года после завершения отсрочки. То есть, в некоторых случаях - практически до конца 2021 года

Мишустин также сообщил, что кабмин на этой неделе представит президенту России новые меры по поддержке экономики в нынешних условиях.

"По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство", - сказал он.