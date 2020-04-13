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Костин рассказал Путину о программах ВТБ по поддержке малых и микропредприятий

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Это их вторая встреча менее чем за месяц: в прошлый раз глава ВТБ был у президента 16 марта.

Костин доложил Путину о том, как банк участвует в реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости экономического развития в условиях пандемии. Речь, в частности, речь шла о системе предоставления краткосрочных беспроцентных кредитов на выплату зарплаты сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса, оказавшихся в наиболее сложной ситуации из-за вируса.

По словам Костина, с 30 марта ВТБ запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий: им, в частности, предоставляется отсрочка по платежам до 6 месяцев. ВТБ получил около 5 ты. заявлений на общую сумму 226 млрд руб., одобрены обращения на 160 млрд руб.

ВТБ Андрей Костин

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