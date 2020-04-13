Под Тулой неизвестный закрыл задвижку трубопровода и лишил газа пять населенных пунктов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Газоснабжение нарушено в нескольких населенных пунктах Ясногорского района Тульской области, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Газпром газораспределение Тула".

"В аварийно-диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Тула" поступила заявка о прекращении подачи газа в деревнях Иваньково, Жерновка, Есуково и в селах Григорьевское и Богословское Ясногорского района. Газовики оперативно прибыли на место инцидента, провели обследование оборудования и приступили к работам по восстановлению газоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

Установлено, что неизвестным была перекрыта задвижка на газопроводе высокого давления 2-ой газораспределительной станции Захарьино. В зону отключения попали 493 абонента.

Газоснабжение будет возобновлено после обеспечения доступа к газовому оборудованию всех отключенных потребителей, подчеркнули в компании.