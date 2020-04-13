В Томской области собака спасла жизнь хозяйке, предупредив ее о пожаре

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Жительница села Иглаково (относится к ЗАТО Северск, Томская область) спаслась при пожаре в доме благодаря своему питомцу, сообщает пресс-служба спецуправления ФСП №8 МЧС РФ.

Деревянный дом в селе загорелся ранним утром, огонь охватил крышу и надворные постройки. Хозяйку дома разбудила ее собака, и женщина успела эвакуироваться еще до прибытия пожарных.

Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Выясняются его причины.