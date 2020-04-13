МЧС, Росгвардия и Росжелдорнадзор смогут составлять протоколы за ненадлежащее поведение при ЧС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сотрудники МЧС, Росгвардии, Росжелдорнадзора и других ведомств имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.

Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

"В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления и сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.61 КоАП", - говорится в распоряжении.

В нем отмечается, что к таким лицам отнесены полиция, МЧС России, Росгвардия, должностные лица органов ведомственной охраны, подведомственной Росжелнадзору, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС "Росатома", руководитель структурного подразделения по космической деятельности "Роскосмоса".