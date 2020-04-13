Жителям Псковской области старше 60 отвели два утренних часа на магазины

Покупателям других возрастов в это время туда заходить нельзя

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Псковской области ужесточили меры борьбы с распространением коронавируса.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес соответствующие изменения в указ по борьбе с коронавирусом.

Новая редакция от 13 апреля устанавливает время посещения объектов розничной торговли с 9:00 до 11:00 только для граждан в возрасте старше 60 лет. Остальным гражданам придется воздержаться от посещения магазинов в это время. Указанное требование не распространяется на аптеки и аптечные пункты.

Документ запрещает псковичам посещать кладбища, парки и набережные, детские и спортивные площадки, церкви. Прийти на кладбище можно только на погребение, за оформлением услуг по захоронению, а также для оказания таких услуг.

Запрещено посещение стадионов, открытых спортплощадок (за исключением проведения спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; сквозного прохода граждан через указанные объекты). Запрет также не распространяется на индивидуальные занятия физкультурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра.

Граждане обязаны не покидать места проживания за исключением посещения ближайших мест приобретения товаров и услуг и мест расположения водоразборных колонок. Животных можно выгуливать только в пределах 500 метров от дома.

Также выходить из дома можно на работу, если она не приостановлена указом президента РФ.

На улицах, в общественном транспорте, такси и на работе следует обязательно носить маски.