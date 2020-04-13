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Вслед за розовым пеликаном в окрестности Гатчины прилетела чайка-бургомистр

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Ленинградскую область прилетела полярная чайка-бургомистр, которую за 100 лет в регионе встречали несколько раз, сообщил биолог Павел Глазков.

"В Гатчинском районе нашли крайне редкую птицу - бургомистра, или большую полярную чайку. Для нашего региона это очень редкий залетный вид", - написал ученый во "ВКонтакте"., добавив, что совершенно не понятно, что побуждает этих птиц совершать такие единичные перелеты в наши края.

По данным орнитолога Владимира Храброго, впервые бургомистра заметили в регионе в 1880 году. С тех пор птицу на территории Петербурга и Ленинградской области видели еще четыре раза.

Бургомистр - одна из самых крупных чаек: в длину достигает 65 см, ее вес - 1,5-2 кг. Эти птицы обитают на арктических побережьях Северной Америки и Евразии, зимуют в прибрежной части Атлантического океана, а также на Баренцевом море, однако вглубь материка бургомистры практически не залетают.

Большая полярная чайка - уже вторая редкая птица, замеченная за последнее время в окрестностях Гатчины. Как сообщалось, на минувшей неделе здесь видели розового пеликана, занесенного в Красную книгу России. Данная птица обитает в Крыму, Причерноморье и дельте Волги. Местные орнитологи наблюдали этот вид трижды: в 1881 году в районе Ораниенбаума, в 1928 году на Ладоге и в 2020-м - под Гатчиной.

Ленинградская область

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