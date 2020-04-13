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Российские ОНК создали штаб для решения вопросов по COVID-19 в местах принудительного содержания

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в РФ создали центральный штаб по борьбе с коронавирусом в местах принудительного содержания, сообщил "Интерфаксу" председатель столичного ОНК Георгий Волков.

"Мы запустили глобальный проект. Это обусловлено сегодняшней ситуаций, сложной и для государства, и для населения. Да, общественный контроль сегодня сильно ограничен. Да, эта мера оправдана. И мы должны научиться работать в этих условиях, мы не можем допустить нарушения прав человека в данных обстоятельствах", - сказал Волков, который также является председателем штаба.

По его словам, несмотря на то, что проект только стартовал, в него уже вошли более 20 наблюдательных комиссий. Как ожидается, в состав штаба также войдут представители общественности, эксперты в области медицины и права.

Первое заседание штаба пройдет онлайн 15 апреля.

"Среди самых острых вопросов: риски распространения коронавирусной инфекции в местах принудительного содержания - реальный анализ ситуации, осуществление общественного контроля в условиях изоляции, совместное реагирование на самые сложные обращения, организация взаимодействия с органами государственной власти в рамках режима повышенной готовности", - пояснил Волков.

Как отметили в столичном ОНК, из регионов в комиссию регулярно приходят обращения граждан об оказании помощи в решении вопросов, требующих незамедлительного реагирования, в том числе и по борьбе с коронавирусом и по профилактике инфекции в местах принудительного содержания.

Наравне с общественным контролем, пояснил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, "главными задачами штаба также является не допущение распространения паники и слухов, оказание помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации".

ОНК

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