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ВМФ России в Черном море взял на сопровождение эсминец США

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Черноморский флот (ЧФ) взял на сопровождение вошедший в 18:30 понедельника в акваторию Черного моря эсминец "Портер" ВМС США, сообщил в понедельник Национальный центр управления обороной РФ

"Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Ранее в понедельник сообщалось, что американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер"), пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря. По данным Шестого оперативного флота США, эсминец "будет взаимодействовать с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море".

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В воскресенье его акваторию после трехнедельного пребывания покинули два боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591).

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Donald Cook ("Дональд Кук"), USS Carney ("Карни") и USS Ross ("Росс"), размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Эти корабли в прошлом неоднократно заходили в Черное море. В частности, феврале нынешнего года в Черное море заходил эсминец USS Ross.

Как сообщали тогда в Национальном центре управления обороной РФ, после захода эсминца USS Ross в акваторию Черного моря 23 февраля силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.

Россия США Черное море

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