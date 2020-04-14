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Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.

Ему недавно исполнилось 63 года. В совете En+ он был независимым директором.

Игорь Ложевский окончил Омский политехнический университет. Докторскую диссертацию по финансам он защитил в бизнес-школе/институте риска EDHEC. Он был научным сотрудником и членом Международного консультативного совета института риска EDHEC (Лондон, Ницца) и адъюнкт-профессором Высшей школы экономики в Москве.

В 1994-1997 годах он работал в ЮКОСе финдиректором компании "ЮКОС Америка", затем советником президента ЮКОСа по финансовым вопросам.

В 1998-2000 годах он был советником в департаменте стран Европы и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне. В

2001 году Ложевский занял пост директора международного управления корпоративного финансирования Deutsche Bank в Лондоне. В 2003 году стал соруководителем инвестбанковского департамента Внешторгбанка. В 2005 году вернулся в Deutsche Bank в Лондоне на пост управляющего директора - руководителя подразделения корпоративных продаж и подготовки сделок по России и СНГ. С 2007 года был председателем направлений глобального банковского обслуживания и рынков капитала по России и СНГ инвестбанка Dresdner Kleinwort. В 2008-2012 годах был главным исполнительным директорли российского Дойче банка. В 2012-2014 годах он был заместителем председателя глобального Deutsche Bank по Восточной Европе.

Игорь Ложевский также входил в советы директоров РЖД, "Аэрофлота" и "АЛРОСА".

En+ Игорь Ложевский

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