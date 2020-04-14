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В Подмосковье запустили сервис по контролю за состоянием больных COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Подмосковья запустило автоинформатор, который будет ежедневно связываться с жителями области, находящимися на карантине или проходящими лечение от коронавируса на дому, сообщает пресс-служба ведомства.

"С помощью автоинформатора больному будет задан ряд вопросов, позволяющих определить актуальную информацию о состоянии его здоровья - сведения о температуре, кашле, других симптомах", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что при наличии тревожных показаний, например, температуры выше 38 градусов, пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи.

"Автоинформатором к настоящему моменту выполнено уже более 10 тыс. звонков", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

Если состояние здоровья больного будет требовать не экстренной, а неотложной помощи врача, пациенту будет предложено вызвать специалиста на дом.

Минздрав Подмосковье Светлана Стригункова коронавирус

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