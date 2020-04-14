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Утечка брома произошла на химзаводе в Тверской области

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Разгерметизация резервуара с бромом произошла на ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Информация о неисправности в резервуаре с "последующим хлопком" и выделением желтого дыма в населенном пункте Редкино поступила в 6:35. Приехавшие сотрудники МЧС выяснили, что в отдельно стоящем одноэтажном строении на территории завода из-за неисправности разгерметизировался резервуар с бромом и выделился желтый дым.

По информации МЧС, никто не пострадал. Течь устранили, а канализацию с территории завода перекрыли. Угрозы распространения брома нет.

На месте развернут оперативный штаб областного ГУ МЧС. Замеряются показатели воздуха, предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ не превышены.

Простое вещество бром при нормальных условиях - это тяжелая едкая жидкость красно-бурого цвета с сильным неприятным "тяжелым" запахом. Бром летуч и ядовит.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Редкинский опытный завод" зарегистрировано в Конаковском районе Тверской области в 1996 году. Основной вид деятельности - производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки.

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