Минобороны РФ получит 2,3 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и управлению делами президента на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.
Согласно документу, из этой суммы Минобороны получит 2,294 млрд рублей, Росгвардия - 21,8 млн рублей, ФМБА - 284,4 млн рублей, ФСБ - 120,7 млн рублей, ФСИН - 223,4 млн рублей, управление делами президента - 194,8 млн рублей.
Распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.