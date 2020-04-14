Вернуть деньги за туры из фондов захотели только 19 туроператоров из 500

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Распечатывать свои фонды персональной ответственности и возвращать из них деньги клиентам за отмененные туры за рубеж по состоянию на 14 апреля захотели 19 туроператоров из порядка 500. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"На сегодняшнее утро это 19 туроператоров. Среди них нет компаний федерального масштаба. В основном это московские нишевые туроператоры и региональные", - сказал он. По данным единого федерального реестра, выездным туризмом в России сейчас занимается 531 туроператор.

Как сообщалось, правительство 8 апреля утвердило правила возврата туристам средств за аннулированные туры за рубеж из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров. В соответствии с документом, туроператоры должны до 15 апреля подать уведомление в ассоциацию "Турпомощь" о том, что они планируют использовать свои фонды для выплат туристам.

Многие крупные туроператоры сообщили "Интерфаксу", что распечатывать фонды не намерены. "Мы не будем распечатывать фонд персональной ответственности. Выплаты туристам будем производить самостоятельно", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

В компаниях "Музенидис Трэвел" и Space Travel также заявили, что этой возможностью не воспользуются.

Аналогичное решение приняли и в TUI. "ФПО TUI Россия составляет 332 млн рублей. При этом для того, чтобы были произведены выплаты из фонда, туроператор должен в столь сложное время внести дополнительно еще 446 млн рублей, что экономически нецелесообразно", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании добавили, что туристы получат возмещение за счет средств туроператора. В страны, не рекомендованные Ростуризмом к посещению, размер выплат составит 100% от стоимости тура. "При этом более 70% наших клиентов уже предпочли перебронировать туры на новые даты или депонировать средства, если еще не определились с направлением и сроками новой поездки. Туристы посчитали этот вариант более выгодным с учетом того, что мы фиксируем курс валют на день оплаты", - отметили в TUI.

По информации Российского союза туриндустрии, отказались от использования фондов также в компаниях "Библио Глобус" и "Пегас Туристик".

Часть крупных туроператоров решения пока не приняли.

"Интурист" в полной мере использует все возможности удовлетворения законных прав туристов и партнеров компании с учетом текущей ситуации. Что касается использования ФПО, то в данный момент ведется анализ ситуации и того, насколько данная мера может помочь полному соблюдению прав всех потребителей", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании Tez Tour также отметили, что окончательное решение по ФПО будет принято до 15 апреля.

В соответствии с отраслевым законом право воспользоваться средствами, накопленными в ФПО, туроператор может только в том случае, если останавливает свою деятельность, поскольку не может выполнить обязательства, то есть фактически уходит с рынка.

Во вторник в Ассоциации туроператоров заявили, что более 200 тысяч россиян приобрели путевки на отдых в России и за рубежом и не смогли ими воспользоваться из-за коронавируса. При этом по большинству туров компаниям удалось договориться с клиентами о переносе отдыха на более поздние сроки.