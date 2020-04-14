Отменен рейс, которым 15 апреля россияне должны были вернуться из Рима

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рейс из Рима в Москву для вывоза граждан России из Италии отменен, сообщает Минкомсвязи РФ.

"Рейс №AFL2419 Рим - Москва, 15 апреля - отменен. О других рейсах сообщим дополнительно, следите за информацией", - говорится в Telegram-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом.

Россия 4 апреля временно приостановила авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину. Уже 6 апреля чиновники возобновили вывоз сограждан из-за рубежа, но ограничили число прибывающих в сутки. Москва принимает не более 500 пассажиров в сутки и только в "Шереметьево", а региональные аэропорты - не более 200 человек в сутки.