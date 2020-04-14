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Мишустин пригласил премьера Франции в РФ после отмены "коронавирусных" ограничений

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Михаил Мишустин пригласил французского коллегу Эдуара Филиппа посетить Россию.

"Мишустин передал Филиппу приглашение посетить Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам телефонных переговоров премьеров двух стран. В сообщении отмечается, что приглашение было принято Филиппом.

Главы правительств отметили важность дальнейшего развития российско-французских торгово-экономических и инвестиционных связей, отметили в пресс-службе.

Там также рассказали, что Мишустин и Филипп договорились, что Россия и Франция и далее будут взаимодействовать в вопросе транзита через российскую территорию авиарейсов с медицинскими средствами и оборудованием, следующими в эту европейскую страну.

"Премьер-министр Франции выразил признательность российской стороне за содействие в вывозе французских граждан из России на родину, а также транзите через территорию РФ во Францию грузовых авиарейсов с медицинскими средствами и оборудованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ходе разговора Мишустин и Филипп обсудили возможность совместной работы двух стран по исследованию лекарств и вакцин против коронавируса, а также по разработке новых методов лечения этой инфекции.

Михаил Мишустин Эдуард Филипп Франция коронавирус

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