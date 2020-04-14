МИД сообщил, что втайне вывезенные из РФ в США школьники оказались в сложном положении

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия сделала демарш США из-за поступившей информации о программах обучения российских школьников в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США. Потребовали также объяснений, на каком основании американцы вывозили их из России. Сделали соответствующие демарши госдепартаменту и американскому посольству в Москве", - заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.

Она отметила, что российскому посольству в Вашингтоне сообщили из государственного департамента США, что несколько десятков российских школьников в США оказались в сложном положении. Уточняется, что они выехали прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях.

"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы "Secondary School Student Program" в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в посольство поступают и прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних россиян, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах.

"Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь. Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей", - сказала Захарова.

Она напомнила, что Россия еще в 2014 году отказалась от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов "FLEX" "из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой".

"Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась", - добавила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что осуществление каких-либо проектов, связанных с отправкой несовершеннолетних граждан России за рубеж без должного согласования с российскими компетентными ведомствами, недопустимо.

"Вся ответственность за последствия такой махинации, безусловно, полностью лежит на тех, кто их туда увез", - сказала она.