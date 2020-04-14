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МВД по Московской области отвергло возможность перекрытия дорог

МВД по Московской области отвергло возможность перекрытия дорог

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Перекрывать дороги в Подмосковье в связи с режимом самоизоляции граждан не планируется, сообщил начальник управления охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

"Каких-либо перекрытий дорог на территории Московской области не предусмотрено", - сказал Стрыгин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что "в условиях режима повышенной готовности и самоизоляции граждан, а также с введением ограничительных мер с целью стабилизации ситуации в московском регионе личный состав переведен на усиленный режим несения службы. Плотность нарядов у нас увеличилась в 1,5 раза".

Стрыгин добавил, что со среды сотрудники госавтоинспекции будут осуществлять контрольные мероприятия преимущественно на региональной и муниципальной сети дорог. При этом особое внимание будет обращено на въезды в города районного значения и города с наибольшей численностью населения. Кроме того, нарядами будет осуществляться контроль за дорогами федерального значения.

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