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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Более 700 пар на Алтае передумали жениться из-за угрозы коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ЗАГСы Алтайского края переносят церемонии регистрации брака на летние месяцы в связи с распространением коронавируса, сообщила на пресс-конференции в среду начальник управления юстиции региона Оксана Грохотова.

"Мы работаем в условиях ограничения государственной регистрации брака в торжественных условиях. За апрель более 600 пар планировали зарегистрировать брак и в результате перенесли событие на период после 1 июня. На май была запланирована регистрация 145 браков, более половины из них уже перенесли на более поздние сроки", - сказала Грохотова.

Она отметила, что ЗАГСы региона заключают браки в настоящее время только при условии невозможности переноса регистрации - к примеру, из-за ожидания ребенка. Однако такие браки регистрируются только в присутствии молодоженов, без гостей. Такой формат регистрации брака в условиях распространения коронавируса выбрали 120 пар.

"Услуга регистрации и расторжения брака носит явочный характер, у нас нет ни юридической ни технической возможностей оказывать эти услуги в режиме онлайн в ЗАГСах Алтайского края", - подчеркнула Грохотова.

Также она отметила, что всплеск разводов в регионе после окончания коронавируса если и будет, то связанный исключительно с невозможностью получить эту услугу в период распространения инфекции.

Как сообщалось, общее число заразившихся в Алтайском крае достигло 48 человек.

Алтайский край

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