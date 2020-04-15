Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:06Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Собянин попросил полицию не допускать скопления людей из-за проверки пропусков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД Москвы Олега Баранова организовать проверку пропусков москвичей так, чтобы из-за этого не создавались массовые скопления людей.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично", - написал он во "ВКонтакте".

По словам мэра, к 11 утра ситуация нормализовалась, но в дальнейшем нужно переходить к автоматизированному контролю за наличием у людей пропусков, дающих право на поездки на личном и общественном транспорте.

Москва Сергей Собянин коронавирус Олег Баранов МВД

Новости

Моряки попросили Мишустина ввести единый порядок смены экипажей судов в условиях пандемии

В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19

В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19

Небо над Москвой закроют для четырех репетиций парада Победы

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

Мурашко заявил о неготовности ряда регионов к работе с большим потоком больных COVID-19

Систему пропусков для контроля за перемещением граждан введут в Коми из-за коронавируса

МВД по Московской области отвергло возможность перекрытия дорог

МВД по Московской области отвергло возможность перекрытия дорог

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Глазьев, став министром ЕЭК, вернулся к идее "налога на валютные спекуляции"

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');