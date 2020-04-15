Собянин попросил полицию не допускать скопления людей из-за проверки пропусков

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД Москвы Олега Баранова организовать проверку пропусков москвичей так, чтобы из-за этого не создавались массовые скопления людей.

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично", - написал он во "ВКонтакте".

По словам мэра, к 11 утра ситуация нормализовалась, но в дальнейшем нужно переходить к автоматизированному контролю за наличием у людей пропусков, дающих право на поездки на личном и общественном транспорте.