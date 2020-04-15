В Минкомсвязи заявили, что "народ ломанулся в интернет со страшной силой"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Лидерами роста по количеству посетителей в интернете в марте стали средства массовой информации. Их суммарная аудитория увеличилась на 100 млн. Интернет-ресурсы региональной прессы увеличили количество читателей до двух раз.

Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в ходе Российского интернет форума "РИФ+КИБ 2020", который в этом году проходит в онлайн формате.

Волин уточнил, что такой рост пользователей произошел за счет того, что, если раньше человек заходил на один какой-то ресурс за определенной новостью, то теперь он смотрит все источники информации, которые у него есть. "И соответственно, это дает такой достаточно большой кумулятивный эффект", - сказал Волин.

По его словам, "для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой".

"Мы сегодня наблюдаем даже такое явление, что один из последних оплотов "аналога", которым были региональные бумажные газеты, сегодня все больше и больше переходят в онлайн и на интернет-сервисы. Буквально несколько дней тому назад мы общались с руководителями и владельцами региональных газет, все они отмечали 50-60%, а некоторые - и в разы рост трафика на местных сайтах", - сказал чиновник.

Волин заметил, что такой рост происходил в силу объективных причин. "Люди стали меньше выходить на улицу, то есть те, кто подписан, свои газеты получают, а те, кто покупал в киосках - там серьезное падение происходит - они все стали переходить на онлайн-сервисы", - пояснил Волин.

"Кроме этого, в нынешних условиях совершенно понятно, что скорость получения информации: раз в день уже недостаточно - и люди идут туда, где (информации) больше", - добавил он.

Вместе с тем на развлекательных ресурсах, несмотря на увеличение трафика, количество пользователей увеличивается незначительно.

"К нашему удивлению, мы вместе с РАЭК и Институтом исследования интернета смотрели, не случилось драматического роста пользователей на большом количестве развлекательных сайтов. Но мы нашли этому свое объяснение: это связано, видимо, с тем, что люди стали проводить на них больше времени, то есть трафик увеличился, а (количество - ИФ) пользователей - не очень", - сказал Волин.