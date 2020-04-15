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У подрядчика "НОВАТЭКа" в Мурманской области нашли очаг коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Очагом заболевания коронавирусом на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в мурманском селе Белокаменка, где уже зафиксировано 206 случаев коронавируса, стала подрядная организация. Об этом сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе Мурманской области.

Коронавирусом заболели рабочие подрядной организации. "Очаг у компании "Велесстрой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в Мурманской области за сутки количество больных коронавирусом выросло вдвое - со 131 до 268, следует из данных оперативного штаба.

Ранее вблизи Белокаменки (входит в сельское поселение Междуречье, Кольский район, Мурманская область) был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек для тяжело больных с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

Администрация Кольского района 11 апреля ввела режим ЧС в сельском поселении Междуречье, включая село Белокаменка, где находится промплощадка ЦСКМС ООО "НОВАТЭК-Мурманск". В постановлении о ЧС отмечалось, что режим вводится, чтобы не допустить эпидемии коронавируса среди работников строительных организаций, работающих "на объекте капитального строительства ЦСКМС".

По данным правительства Мурманской области, на промплощадке ЦСКМС заняты порядка 11 тыс. человек.

Ранее постановлением правительства Мурманской области на территории сельского поселения Междуречье на промплощадке ЦСКМС был введен особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения распространения коронавируса, режим распространяется на "НОВАТЭК-Мурманск" и подрядные организации.

Первые ограничительные меры в Белокаменке, где находится ЦСКМС, были введены 30 марта.

НОВАТЭК Велесстрой коронавирус Мурманская область

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