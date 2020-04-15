Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Челябинский завод сформировал "чистые" смены из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) сформировало "чистые" смены на случай заражения задействованных на производстве работников коронавирусной инфекцией, сообщила директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте "Иннопрома".

"Это порядка 200 сотрудников, которые выведены полностью в режим самоизоляции", - сказала она, добавив, что в любой момент они готовы приступить к работе на предприятии. По словам Назаровой, в "чистые" смены включили людей, которые обладают "большим количеством рабочих профессий".

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward) и Александр Федоров (10,67%), 2,8% - акции в свободном обращении (free float).

По данным штаба по борьбе с эпидемией коронавируса в Челябинской области, пять новых случаев инфицирования были выявлены в регионе за прошедшие сутки. Таким образом, на 15 апреля в области коронавирусом заразились 55 человек.

ЧТПЗ Челябинская область Оксана Назарова коронавирус

Новости

Психологи отметили в РФ рост суицидальных обращений и проблемы домашнего насилия

ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму украинской разведгруппы

Общежития РУДН в Москве частично закрыли на карантин по коронавирусу

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

В Центральной России увеличились темпы прироста подтвержденных случаев COVID-19

В Минкомсвязи заявили, что "народ ломанулся в интернет со страшной силой"

У подрядчика "НОВАТЭКа" в Мурманской области нашли очаг коронавируса

Экономический кризис

Эксперты сочли введение продовольственных карточек в РФ давно назревшим решением

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СКР завершил расследование в отношении командира сгоревшего Superjet

СКР завершил расследование в отношении командира сгоревшего Superjet
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');