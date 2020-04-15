Челябинский завод сформировал "чистые" смены из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) сформировало "чистые" смены на случай заражения задействованных на производстве работников коронавирусной инфекцией, сообщила директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте "Иннопрома".

"Это порядка 200 сотрудников, которые выведены полностью в режим самоизоляции", - сказала она, добавив, что в любой момент они готовы приступить к работе на предприятии. По словам Назаровой, в "чистые" смены включили людей, которые обладают "большим количеством рабочих профессий".

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward) и Александр Федоров (10,67%), 2,8% - акции в свободном обращении (free float).

По данным штаба по борьбе с эпидемией коронавируса в Челябинской области, пять новых случаев инфицирования были выявлены в регионе за прошедшие сутки. Таким образом, на 15 апреля в области коронавирусом заразились 55 человек.