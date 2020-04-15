Путин предложил направить еще 200 млрд руб. на сбалансированность бюджетов регионов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить в регионы 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

"Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам, их доходы сейчас по разным причинам просели, а ведь на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъектов федерации должны быть для этого необходимые ресурсы", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства РФ.

"Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов", - сказал Путин.