Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

Правительство РФ рассмотрит второй пакет антикризисных мер

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит второй пакет мер, призванных смягчить последствия ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса для экономики.

В повестке заседания, где этот вопрос идет под первым номером, он обозначен так - "О проекте плана дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Ряд параметров второго антикризисного пакета известен: в среду их озвучил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Для системообразующих предприятий будут введены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. "Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам", - сказал Путин. "Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6 п.п. ниже относительно нынешней рыночной ставки", - пояснил президент. Половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями, "что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы".

Также Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей безвозмездную финансовую помощь от государства на неотложные цели, в том числе выплату зарплат в апреле-мае. "Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц", - сказал президент. Единственное обязательное условие для получения компанией помощи - максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Кроме того, Путин предложил дополнительно направить в субъекты РФ 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

Также президент предложил правительству дополнить список наиболее пострадавших отраслей, добавив в него малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

Наконец, Путин высказался за оказание авиакомпаниям, чья деятельность сейчас практически остановлена, экстренной помощи в размере более 23 млрд руб. "В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат, на оплату стоянки воздушных судов", - сказал президент.

Президент не назвал общую стоимость предложенных мер. Forbes ранее со ссылкой на источники сообщал, что нового антикризисный пакет, который сейчас обсуждает правительство, обойдется бюджету РФ в 520 млрд рублей. Самая дорогостоящая из этих мер - субсидирование процентной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. Меры прямой социальной поддержки из нового пакета оцениваются ориентировочно в 300 млрд рублей. В частности, 153 млрд рублей может пойти на выплату в мае-июне зарплаты в организациях пострадавших от коронавируса отраслей. На расширение программы беспроцентных "зарплатных" кредитов средним и крупным предприятиям может понадобиться еще порядка 130 млрд рублей госгарантий, говорил один из источников издания.

Новости

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Пандемию могут сделать основанием для освобождения от контракта. Обзор

СПЧ выступил против переноса дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Пандемия коронавируса

Перепрофилированная под COVID-19 больница в Петербурге приостановила прием пациентов

Около 35 тысяч россиян заявили о желании вернуться из-за рубежа

Около 35 тысяч россиян заявили о желании вернуться из-за рубежа

Президент РФ предложил ввести новый специальный кредитный продукт

Экономический кризис

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице
Экономический кризис

Авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки

Авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Экономический кризис

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей средства на зарплаты

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей средства на зарплаты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');