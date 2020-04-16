Правительство РФ рассмотрит второй пакет антикризисных мер

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит второй пакет мер, призванных смягчить последствия ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса для экономики.

В повестке заседания, где этот вопрос идет под первым номером, он обозначен так - "О проекте плана дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции".

Ряд параметров второго антикризисного пакета известен: в среду их озвучил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Для системообразующих предприятий будут введены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. "Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам", - сказал Путин. "Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6 п.п. ниже относительно нынешней рыночной ставки", - пояснил президент. Половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями, "что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы".

Также Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей безвозмездную финансовую помощь от государства на неотложные цели, в том числе выплату зарплат в апреле-мае. "Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц", - сказал президент. Единственное обязательное условие для получения компанией помощи - максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Кроме того, Путин предложил дополнительно направить в субъекты РФ 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

Также президент предложил правительству дополнить список наиболее пострадавших отраслей, добавив в него малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

Наконец, Путин высказался за оказание авиакомпаниям, чья деятельность сейчас практически остановлена, экстренной помощи в размере более 23 млрд руб. "В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат, на оплату стоянки воздушных судов", - сказал президент.

Президент не назвал общую стоимость предложенных мер. Forbes ранее со ссылкой на источники сообщал, что нового антикризисный пакет, который сейчас обсуждает правительство, обойдется бюджету РФ в 520 млрд рублей. Самая дорогостоящая из этих мер - субсидирование процентной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. Меры прямой социальной поддержки из нового пакета оцениваются ориентировочно в 300 млрд рублей. В частности, 153 млрд рублей может пойти на выплату в мае-июне зарплаты в организациях пострадавших от коронавируса отраслей. На расширение программы беспроцентных "зарплатных" кредитов средним и крупным предприятиям может понадобиться еще порядка 130 млрд рублей госгарантий, говорил один из источников издания.