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Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано на юге Новосибирской области вечером в среду в 24 км к востоку от города Искитим, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 17:04 мск в среду землетрясения имел координаты 54.69 градуса северной широты и 83.66 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия, связанные, в том числе, с интенсивными горными работами.

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