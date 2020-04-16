Путин утвердил поручения правительству по мерам поддержки в условиях коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил поручения правительству в рамках оказания помощи гражданам и бизнесу в условиях коронавируса.

Правительство РФ должно обеспечить выплату с 1 апреля по 30 июня пособия по безработице в максимальном размере гражданам, признанным безработными после 1 марта. В документе подчеркивается, что выплата пособия в максимальном размере должна производиться "независимо от условий признания гражданина безработным".

Правительству поручено обеспечить таким гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, выплату 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка.

Кроме того, правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов должны "внести в свои нормативные правовые акты изменения, позволяющие в текущем году при определении критерия нуждаемости семей в целях назначения им ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, а также иных выплат и пособий не учитывать в составе доходов семей, членами которых являются безработные граждане, вознаграждений, полученных безработными гражданами за выполнение трудовых обязанностей".

Также власти должны к 25 апреля решить вопрос о компенсациях медицинским организациям и подведомственным федеральным органам исполнительной власти расходов, связанных с борьбой с коронавирусом.

Правительство должно до 20 апреля принять решения, которые обеспечат приостановку течения "срока действия" паспорта гражданина РФ и водительских удостоверений минимум на три месяца.

Президент также поручил правительству и рабочей группе Госсовета по борьбе с коронавирусом проанализировать принимаемые в регионах меры по борьбе с инфекцией, а также рассмотреть возможность установления дополнительного контроля за нелицензированными пассажирскими автотранспортными перевозчиками.

Кроме того, правительство и рабочая группа Госсовета должны рассмотреть и вопросы, касающиеся установления (с учетом критериев нуждаемости) упрощенного порядка выплаты пособий по безработице, в том числе гражданам со срочными трудовыми договорами, а также другим категориям лишившихся доходов людей.

Также должны быть изучены вопросы взаимодействия региональных властей с частными медицинскими организациями при оказании помощи больным с коронавирусом, а также разработки механизмов финансового обеспечения этой деятельности, устойчивости и надежности функционирования ресурсоснабжающих и сетевых организаций, оказывающих коммунальные услуги.

Эти же структуры должны изучить вопрос предоставления бюджетным системам субъектов РФ и местным бюджетам бюджетных кредитов, а также возможности увеличения установленного бюджетным законодательством РФ максимального размера бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов регионов и местных бюджетов.

Доклад по исполнению этих поручений должен быть предоставлен до 20 апреля, а далее - еженедельно.