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В Дагестане у стрелявшего по полицейским водителя нашли самодельную бомбу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов изъяли из автомобиля мужчины, стрелявшего утром в четверг по полицейским в Дагестане, самодельное взрывное устройство (СВУ) и боеприпасы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

"В ходе осмотра автомобиля мужчины, который ликвидирован ответным огнем в Табасаранском районе Дагестана утром 16 апреля, найдено и изъято оружие с обрезанным и укороченным стволом, самодельное взрывное устройство, большое количество продуктов питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что в Табасаранском районе сотрудники правоохранительных органов ответным огнем ликвидировали стрелявшего по ним мужчину. Пострадавших среди стражей порядка нет. Личность преступника устанавливается.

Дагестан

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