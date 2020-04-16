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Тувинцев обвинили в избиении чужого ребенка за плохую учебу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Туве возбуждено уголовное дело против жителей Тандинского района. Как сообщили в Следственном комитете, их подозревают в регулярном избиении восьмилетнего мальчика за то, что он плохо учился в школе.

По версии следствия, с 9 октября 2019 года по 24 января 2020 года отец ребенка уехал на заработки, а сына оставил у родственников в селе Бай-Хаак. Родственники систематически били мальчика.

На них возбудили дело по пунктам "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего группой лиц).

Тува СКР Тандинский район Бай-Хаак

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