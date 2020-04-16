Х5 и ГК "Просвещение" договорились о доставке книг в магазины "Пятерочка"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Компания 5Post ("дочка" X5 Retail Group, развивающая почтовые сервисы) начала доставку товаров из интернет-магазина издательской группы "Просвещение".

Сервис охватывает более 8,5 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении компаний. Доставка осуществляется в постаматы в магазинах и пункты выдачи на кассах.

"С одной стороны, расширение способов доставки за счет пунктов выдачи заказов и постаматов является одним из самых быстрорастущих сегментов логистики в e-commerce", - отметила коммерческий директор ГК "Просвещение" Татьяна Толмачева (ее слова приведены в сообщении). С другой стороны, растет спрос на приобретении учебных материалов в одном месте, сказала она.

В интернет-магазине группы представлены товары издательств "Просвещение", "Вентана-Граф", "Дрофа", "Бином. Лаборатория знаний", "Ассоциация 21 век", "Экзамен", "Лэнгвидж".

Подразделение ритейлера 5Post сотрудничает с крупными интернет-магазинами, включая AliExpress и Ozon. По итогам февраля 5Post выдал более 1,3 млн посылок через пункты выдачи, расположенные в магазинах Х5. В марте и апреле компания подключила к доставке книжные магазины - "Лабиринт", "Читай-Город" и book24.ru (интернет-магазин издательства "Эксмо-АСТ").

Ритейлер осуществляет доставку заказов за счет собственного логистического решения через 12 сортировочных центров.

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель". Розничная выручка Х5 в I квартале выросла на 15,9%, до 468 млрд 461 млн рублей.

Согласно стратегии ритейлера, в 2029 году около 20% его выручки должен обеспечивать новый бизнес: онлайн-магазин, 5Post, экспресс-доставка и другие, еще не запущенные проекты. До половины выручки Х5 хочет получать за счет цифровых каналов (например, персонализированных промо-предложений).