Межпарламентский союз в октябре обсудит мировой опыт по борьбе с COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Межпарламентский союз рассчитывает обсудить в октябре мировой опыт по борьбе с пандемией коронавируса и выработать меры для противодействия таким угрозам в будущем, сообщил первый заместитель председателя МПС, сенатор Константин Косачев.

"Председатель МПС выступила в своем сегодняшнем заявлении с инициативой в рамках следующей ассамблеи МПС, которая планируется в октябре текущего года в африканской стране Руанда (будем надеяться, что сессия состоится), провести специальное заседание, посвященное опыту человечества по итогам, надеемся, на тот момент побежденной пандемии коронавируса", - сказал Косачев журналистам в четверг.

Кроме того, отметил сенатор, на октябрьской ассамблее планируется обсудить, что могут дополнительно сделать парламентарии и на национальном, и на международном уровнях, чтобы обеспечить эффективные действия исполнительной власти по противодействию таким массовым заболеваниям.

Он напомнил, что 16 апреля в Женеве должна была открыться 142-я Ассамблея МПС, однако, как практически все международные встречи, из-за пандемии коронавируса ее проведение было перенесено. Но глава МПС Габриэла Куэвас Баррон сделала в четверг заявление, которое, как отметил Косачев, подтвердило, что межпарламентский диалог не остановился.

По словам сенатора, в этом заявлении содержатся идеи, с которыми российские парламентарии последовательно выступают на различных международных площадках.

"В частности, подтверждено, что победа над нацизмом является общим наследием всего человечества, подчеркнута лидирующая роль Организации Объединенных Наций в решении любых проблем современности. Также в заявлении поддержан призыв Генерального секретаря ООН на время пандемии прекратить огонь во всех уголках мира, отказаться от односторонних санкций, которые мешают борьбе с коронавирусом", - сказал Косачев.

По его словам, в августе спикеры национальных парламентов, представленных в МПС, смогут объединить свои усилия для выработки дополнительных предложений на V Всемирной конференции спикеров парламентов стран МПС в Вене.

"Россия активно готовится к участию в этом важнейшем мероприятии", - сказал Косачев, выразив надежду на то, что эту конференцию удастся провести.