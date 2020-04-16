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Жительница Коми потеряла 4 млн рублей при попытке заработать на "бирже" в интернете

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Коми решила заработать на бирже в интернете и потеряла почти 4 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в полицию обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников при игре на бирже. Она заявила, что в интернете увидела информацию о возможности получения дополнительного дохода. Женщина решила попробовать заработать и зарегистрировалась на игровой площадке. Позднее с ней связалась незнакомка, которая стала консультировать заявительницу. По ее словам, для получения реального дохода необходимо было вложить $60 тыс. Та выполнила инструкцию и внесла некоторую сумму. Далее по указанию собеседницы она установила на свой компьютер программу дистанционного управления и видела все манипуляции со счетами.

В сообщении отмечается, что в дальнейшем потерпевшая продолжала вкладывать в платформу деньги, которые брала в долг у родных и знакомых, а также оформляла кредиты на себя и своего супруга. В результате с октября прошлого года по февраль 2020 года она "потратила" на бирже свыше 3,8 млн рублей. Незнакомка-консультант постоянно была на связи с заявительницей. Когда та ссылалась на отсутствие денежных средств для очередного вклада и необходимости погашения имеющихся долговых обязательств, на ее счет поступали небольшие суммы. При этом программа удаленного доступа показывала поступление дивидендов.

Спустя время женщина решила забрать деньги, но в ответ ей сказали, что это невозможно. Якобы некоторое время денежные средства должны храниться в другом банке. После этого связаться с консультантом заявительница больше не смогла, а финансы были переведены в банк за пределы России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Сотрудники уголовного розыска установили, что по номерам телефонов, с которых выходили на связь с потерпевшей, обнаружены совпадения с аналогичными фактами мошенничества, зарегистрированных сотрудниками полиции 13 регионов страны.

Коми

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