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Глава Пятигорска уволился из-за плохой статистики города по COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пятигорска Андрей Скрипник уходит в отставку, в городе непростая эпидобстановка по коронавирусу и в нем будет введен карантин, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города Пятигорска. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Он уточнил, что "исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева".

Пятигорск Андрей Скрипник коронавирус

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