В Грузии временно запретили ездить на легковых автомобилях

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте. Об этом сообщил в четверг на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

"В стране увеличиваются случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции", - сказал Чиковани.

Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.