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Минэнерго РФ заверило, что пандемия не повлияет на крупные проекты в энергетике

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не ожидает отмены крупных строек в электроэнергетике из-за пандемии коронавируса, сообщил на онлайн-конференции фонда "Росконгресс" замглавы ведомства Евгений Грабчак.

По его словам, по всем крупным госкомпаниям выделены крупные проекты с госфинансированием, либо обязательствами по инвестпрограммам компаний с госучастием. "Крупные проекты срезаться не будут, инвестиции будут идти. Снижения экономической активности не подразумевается", - сказал он, имея в виду проекты энергоинфраструктуры БАМ-Транссиб, Дальнего Востока, Крыма.

Грабчак также рассказал, что Минэнерго ожидает, что пик снижения платежей потребителей энергокомпаниям придется на летние месяцы.

Кроме того, он сообщил, что ведомство готово пойти на встречу энергокомпаниям и перенести сроки запуска объектов модернизации ТЭС в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), если возникнет такая необходимость.

Минэнерго РФ Евгений Грабчак

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