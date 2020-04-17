Совет Федерации одобрил льготные условия получения гражданства РФ жителями ЛНР и ДНР

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о введении льготных условий приема в российское гражданство для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с отменой пошлины.

Инициативу внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов.

Сейчас за прием в гражданство РФ, восстановление в гражданстве РФ, выход из гражданства РФ, за определение наличия гражданства РФ взимается государственная пошлина, размер которой составляет 3500 рублей.

По официальным данным, среднемесячная зарплата по состоянию на второе полугодие 2019 года в ЛНР - 10979 руб., а средний размер пенсионных выплат - 4 966 руб. В ДНР это 12036 руб. и 4937 руб. соответственно, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий, находящихся на соцобеспечении, - и вовсе непосильной задачей, указывают авторы.

Они отмечают, что "защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда была и остается одним из главных приоритетов внешней политики РФ".

Закон дополняет Налоговый кодекс РФ еще одним случаем, когда госпошлина не уплачивается, - за прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившихся с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.