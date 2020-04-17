Сбербанк начал отображать в мобильном приложении ранее использовавшиеся номера клиентов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России начал отображать в мобильном банке ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Там сказали, что это заметили некоторые клиенты: неактуальные номера появились в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк Онлайн".

Это "контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны", объяснил представитель банка. По его словам, на эти номера не могут приходить sms-сообщения от банка и пароли. Такие номера будут нужны, чтобы связаться с клиентом, если его основной номер неактивен.

"Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении "Сбербанк Онлайн удалить его из профиля", - предложили в Сбербанке.