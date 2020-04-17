Все четверо умерших от COVID-19 в Ингушетии участвовали в массовых религиозных обрядах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Все четверо пожилых людей, скончавшиеся в Ингушетии за несколько дней с коронавирусом, принадлежали к одному и тому же религиозному течению и участвовали в коллективных религиозных обрядах.

"Все умершие являлись хаджи-мюридами, общественными деятелями, в том числе муфтий Абдурахман Мартазанов. Старейшины сел принимали участие в религиозных мероприятиях, коллективных молитвах, зикре в различных населенных пунктах региона, несмотря на призывы о самоизоляции", - сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

Собеседник агентства отметил, что первым в регионе жертвам коронавируса больше 60 лет, а у людей преклонного возраста с ослабленным иммунитетом высоки шансы заразиться на религиозных мероприятиях с участием большого скопления людей.

Вместе с тем в администрации Малгобекского района агентству сообщили, что, несмотря на призывы властей и известных богословов республики соблюдать режим самоизоляции в период распространения в регионе коронавируса, в селе Новый Редант накануне был проведен массовый обряд "зикр".

"После появления в Инстаграме видеозаписи с места проведения религиозного мероприятия с массовым скоплением людей глава района Хамзат Долтмурзиев встретился с религиозными деятелями села Новый Редант, допустившими собрание на фоне сложной ситуации", - сказал собеседник агентства.

Долтмурзиев вместе с членами комиссии по предупреждению ЧС, правоохранителями и главой села провел с религиозными деятелями обстоятельную беседу. При этом он отметил, что во всем мире, в том числе и в России, введены особые меры по борьбе с COVID-19. Духовенство республики "с учётом сложившейся ситуации с тяжелым сердцем пошло на беспрецедентные меры, чтобы обезопасить людей". Для этого сведены к минимуму посещения траурных и иных мероприятий. Временно прекращено совершение пятничных молитв, поскольку в ряде мусульманских стран вирус распространялся именно во время коллективных богослужений.

"Нарушение режима самоизоляции и безответственное поведение крайне недопустимо со стороны религиозных деятелей, так как может повлечь за собой инфицирование большого количества людей. Муниципальные власти призвали всех молиться дома, стараться работать дистанционно, больше времени проводить со своей семьей, не подвергать опасности здоровье и жизнь своих родных и близких", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили агентству в оперштабе Ингушетии, по состоянию на 17 апреля в республике проведено почти две тысячи исследований на новую коронавирусную инфекцию, 191 проба оказалась положительной. Прирост инфицированных за сутки составил 38 человек, 22 человека выздоровели.

Хаджи-мюриды - последователи суфийского шейха Кунта-хаджи Кишиева, родившегося в конце XVIII века. В основе его учения лежали идеи добра, единения, отсутствия излишеств, чистоты помыслов и покорности Всевышнему.

Зикр - исламская духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. Зикр в исламе развился в основном как медитативная практика суфизма - мистического течения в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность.