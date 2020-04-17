Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

В РФ начали испытания защитных костюмов, которые можно использовать 100 раз

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг сделает акцент на производстве многоразовых защитных костюмов для медиков, работающих с больными COVID-19, которые выдерживают до 100 носок. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Помимо (производства - ИФ) масок, это и костюмы - и одноразовые, и многоразовые. У нас сегодня проходят испытания более 20 разных видов материалов, в первую очередь многоразовые. Я считаю, что именно на это нужно ставить в первую очередь акцент", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Министр заметил, что "одноразовый один раз использовал - и выкинул".

"А есть ткани, которые сегодня (и российские производители и иностранные ткани), которые сейчас активно испытываются и закупаются, - можно использовать до 100 раз после стерилизации их в медицинских учреждениях", - отметил Мантуров.

Помимо костюмов, наращивается производство других средств защиты: очков, перчаток, антисептиков, сказал он.

По словам Мантурова, по большинству из этих наименований российские предприятия увеличили объем в 5 раз, а до конца месяца - в 10 раз будет увеличено производство защитных очков, по респираторам - до 80%, по латексным перчаткам - с 6 тысяч в январе до 25 тысяч в настоящее время и 50 тыс. - к концу апреля.

Минпромторг Денис Мантуров

Новости

Путин продлил срок предоставления деклараций о доходах и расходах до 1 августа

Собянин предупредил о вероятности ужесточения ограничительных мер в Москве

Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

Кадыров запретил на два дня почти все передвижение по Чечне

Что произошло за день: пятница, 17 апреля

РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

В Нижегородской области запретили работу каршеринга "Делимобиль"

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

В московские больницы пришли работать 20 бригад военных медиков

Ракетно-космическая отрасль потеряла двух человек из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');