В РФ начали испытания защитных костюмов, которые можно использовать 100 раз

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг сделает акцент на производстве многоразовых защитных костюмов для медиков, работающих с больными COVID-19, которые выдерживают до 100 носок. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Помимо (производства - ИФ) масок, это и костюмы - и одноразовые, и многоразовые. У нас сегодня проходят испытания более 20 разных видов материалов, в первую очередь многоразовые. Я считаю, что именно на это нужно ставить в первую очередь акцент", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Министр заметил, что "одноразовый один раз использовал - и выкинул".

"А есть ткани, которые сегодня (и российские производители и иностранные ткани), которые сейчас активно испытываются и закупаются, - можно использовать до 100 раз после стерилизации их в медицинских учреждениях", - отметил Мантуров.

Помимо костюмов, наращивается производство других средств защиты: очков, перчаток, антисептиков, сказал он.

По словам Мантурова, по большинству из этих наименований российские предприятия увеличили объем в 5 раз, а до конца месяца - в 10 раз будет увеличено производство защитных очков, по респираторам - до 80%, по латексным перчаткам - с 6 тысяч в январе до 25 тысяч в настоящее время и 50 тыс. - к концу апреля.