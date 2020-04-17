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Путин продлил срок предоставления деклараций о доходах и расходах до 1 августа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 г. включительно", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что подобные меры приняты в связи с реализацией на территории РФ комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, правительству поручено продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

"Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Путин

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